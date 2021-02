Amazon : Jeff Bezos quitte son poste de CEO, qui est son remplaçant Andy Jassy ?

C'est une page de l'histoire d'Internet qui se tourne. Jeff Bezos, le visionnaire fondateur et patron d'Amazon, deuxième fortune mondiale, a annoncé dans une lettre à ses employés, dévoilée ce mercredi 3 février, qu'il renonce à son poste de CEO du leader mondial du commerce en ligne, qui vient de dépasser les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel.

L'emblématique patron de 57 ans laissera son siège à la fin du troisième trimestre 2021, soit début octobre. Il restera toutefois président du conseil d'administration d'Amazon et continuera de s'impliquer dans les "grandes orientations stratégiques" de son entreprise aux 1,3 million d'employés dans le monde. Ses priorités désormais : la philanthropie, notamment le Day One Fund et le Earth Fund, qui financent des projets en lien avec la préservation de la planète, sa société aérospatiale Blue Origin, et le quotidien Washington Post, qu'il a racheté en 2013.

Promotion de Andy Jassy, pilier d'Amazon Web Services

Jeffrey Preston Bezos a annoncé lui même le nom de son successeur. Il s'agit d'Andy Jassy, 53 ans, actuellement chef de la branche cloud du groupe, intitulée Amazon Web Services (AWS). Ce pilier d'Amazon a rejoint l'entreprise en 1997, soit quasiment au tout début comme...