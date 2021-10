Covid-19 : le CHU de Martinique renonce à imposer le pass sanitaire à son personnel

Les anti "pass sanitaire" en Martinique ont finalement remporté leur bras-de-fer avec la direction du centre hospitalier. Dans un note interne diffusée aujourd'hui que La Tribune s'est procurée, le directeur général du CHU, Benjamin Garel, accepte que "tous les personnels hospitaliers pourront entrer dans leur service quelle que soit leur situation au regard du pass sanitaire". Les agents qui n'ont pas de pass sanitaire sont cependant "invités à réaliser un test de dépistage". A leurs frais ? La note ne le précise pas. "Des contrôles seront organisés et les agents éventuellement concernés seront invités à se rendre à la DRH", ajoute la note.

Trouver une solution négociée

Par ailleurs, conclut la note, "une démarche de médiation devra être entreprise pour permettre une mise en place d'une solution négociée".

Depuis la mise en place du pass sanitaire, obligatoire depuis le 11 octobre pour les visiteurs et les salariés, des personnels manifestaient régulièrement leur opposition devant l'entrée du CHU, un mouvement très largement soutenu par les syndicats hospitaliers. Depuis le 14 octobre, les organisations syndicales étaient d'ailleurs assignées en référé par la direction du CHU pour « l'obstruction dans la mise en place d'une obligation légale » et « une atteinte grave portée à la santé et à la sécurité du personnel et des usagers ».

« Nous avons assisté dans les constats d'huissier à des menaces, à des intimidations, à des injures, à des pressions de toute sorte qui empêchent la continuité du service public de santé et d'assurer la sécurité », a déclaré à l'AFP l'avocate du CHU, Pascale Berté.

Taux d'indice trois fois supérieur

Finalement, la pression aura été trop forte pour la direction du CHU. Le ministère de la santé n'a pas encore réagi. En attendant, alors que les mesures de confinement sont allégées, le pass sanitaire sera obligatoire pour les salariés des établissements recevant du public sauf... donc pour le CHU de Martinique !

" La situation en Martinique s'est améliorée mais elle reste préoccupante parce qu'on a encore plusieurs dizaines de cas positifs à la covid-19 tous les jours ", a déclaré à l'AFP le préfet de Martinique Stanislas Cazelles. Le taux d'incidence s'élevait vendredi à 155 cas pour 100.000 habitants, soit le triple de celui observé dans l'Hexagone.