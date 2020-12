Covid-19 : les dix infos essentielles des dernières 24 heures

Les premiers vaccins contre la Covid-19 arrivent alors le virus continue de galoper dans certains pays comme les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne et le Brésil, notamment.

1/ Etats-Unis : La FDA américaine a autorisé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin contre la Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 235.000 cas de la Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Le vaccin pourra être administré au personnes âgées de 16 ans et plus. Les travailleurs du système de santé et les personnes âgées résidant en établissements de soins de longue durée seront les premiers à recevoir près de 2,9 millions de doses. "Les premières doses seront administrées dans les prochaines vingt-quatre heures, annoncé le président américain Donald Trump dans une vidéo publiée sur Twitter. Je suis fier de pouvoir dire que nous nous sommes assurés que ce vaccin soit gratuit pour tous les Américains".

2/ Etats-Unis (2) : Moderna a déclaré vendredi que le gouvernement américain avait exercé une option afin de se procurer 100 millions de doses supplémentaires de son candidat vaccin contre la Covid-19. A ce jour, les Etats-Unis ont commandé 200 millions de doses au total, a précisé le laboratoire américain. Moderna s'attend à pouvoir produire entre 500 millions et 1 milliard de doses sur l'ensemble de l'année 2021.

3/ Canada : Les Québécois commenceront à être vaccinés lundi, cinq jours après le feu vert de Santé Canada au vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, a annoncé vendredi le Premier ministre québécois François Legault. Des pensionnaires ou employés de deux maisons de retraite, l'une située à Montréal et l'autre à Québec, seront vaccinés les premiers, a précisé le gouvernement québécois dans un communiqué. Lors de la première vague de la pandémie, les maisons de retraite ont représenté plus de 80% du total des décès dans la province.

4/ Mexique : L'autorité de santé mexicaine, le Cofepris, autorise l'usage en urgence du vaccin contre la Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, a annoncé vendredi le ministre adjoint de la Santé Hugo Lopez-Gatell. Le Mexique a fait état de 12.253 nouvelles infections et de 693 nouveaux décès liés au coronavirus dans les dernières vingt-quatre heures, portant le nombre total de cas à 1,229,379 et le nombre total de décès à 113.019.

5/ France (1) : Le nombre de patients hospitalisés en France en raison de la Covid-19 a continué de baisser vendredi mais le nombre quotidien de nouvelles contaminations est resté stable, à 13.406 cas contre 13.750 la veille, montrent les données des autorités sanitaires. Les hôpitaux français traitent désormais 24.975 personnes atteintes du COVID-19, soit 256 de moins que jeudi, dont 2.884 en réanimation, 75 lits de moins que la veille. Le coronavirus a provoqué 627 décès supplémentaires, dont 304 en milieu hospitalier au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 57.767 morts au total. Emmanuel Macron a invité vendredi, au lendemain des annonces du Premier ministre sur la conduite à suivre à partir du 15 décembre, les Français à "redoubler de vigilance" au moment de Noël pour éviter une recrudescence de l'épidémie de coronavirus. "Noël est entre nos mains", a expliqué le président lors d'une conférence de presse après un sommet européen à Bruxelles.

6/ France (2) : Sanofi a annoncé vendredi que son vaccin contre la Covid-19 développé avec GlaxoSmithKline (GSK) ne serait pas disponible avant le quatrième trimestre de 2021 alors que des données provisoires d'un essai clinique ont montré des résultats insatisfaisants pour les personnes les plus âgées. Déjà en retard dans la course mondiale au vaccin contre le coronavirus, Sanofi et GSK prévoyaient initialement de pouvoir déployer leur vaccin au début du deuxième semestre 2021.

7/ France (3) : Le gouvernement français a dégradé vendredi ses prévisions de déficit et de dette publics pour l'an prochain face à la chute des recettes fiscales et aux dépenses supplémentaires liées à la crise du coronavirus. Le ministre du Budget Olivier Dussopt a indiqué que le déficit public était désormais attendu à 8,5% du produit intérieur brut (PIB) en 2021, contre une précédente prévision de 6,7% établie en septembre. Les recettes fiscales ont diminué de plus de 22 milliards d'euros tandis que le gouvernement a dû dans le même temps mettre en œuvre des mesures de soutien aux entreprises touchées par l'instauration d'un deuxième confinement sanitaire en novembre. Par conséquent, la dette publique devrait atteindre un record à 122,4% du PIB l'an prochain, a prévenu le ministre des Finances et de l'Économie, Bruno Le Maire, contre une précédente prévision de 116,4%.

8/ Allemagne : Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé à 1.300.516, soit 28.438 cas de plus que la veille, selon les données rapportées samedi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. L'institut fait aussi état de 496 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 21.466 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. La chancelière Angela Merkel va discuter dimanche avec les dirigeants des Länder d'un durcissement des mesures de confinement en Allemagne face à la hausse des contaminations par le nouveau coronavirus, selon Reuters. L'Allemagne est en "confinement léger" depuis six semaines. Les bars et les restaurants sont fermés mais les commerces et les écoles sont restés ouverts. Certaines régions ont déjà décidé de durcir leurs restrictions.

9/ Brésil : Le plus grand pays d'Amérique latine a franchi vendredi le seuil des 180.000 morts dus à l'épidémie de coronavirus. Le ministère de la Santé a fait état de 646 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan officiel de la pandémie dans le pays à 180.411 morts. Le nombre de nouvelles infections s'est élevé à 53.030, pour un total de 6.834.829 cas.

10/ Italie : Les autorités italiennes ont signalé vendredi 18.727 nouveaux cas de contamination au coronavirus, en hausse par rapport aux 16.999 enregistrés la veille, portant le bilan à 1.805.873 infections depuis le début de l'épidémie. Les autorités italiennes ont également fait état de 761 décès supplémentaires liés à la Covid-19, contre 887 jeudi, pour un total de 63.387 morts. La pression hospitalière a reculé en l'espace de 24 heures avec 28.562 lits occupés par des patients atteints du COVID-19, soit 526 de moins que jeudi.