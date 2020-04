Covid-19 : quels sont les métiers les plus vulnérables ?

La crise du coronavirus expose un grand nombre de travailleurs sur le marché du travail. Dans une note rendue publique ce mercredi 29 avril, le comité de France Stratégie a recensé cinq groupes de métiers vulnérables selon différents paramètres (sanitaires, économiques, financiers...). De nombreux travailleurs risquent de perdre leur emploi à l'issue de cette crise quand d'autres ont connu un fort accroissement de leur rythme de travail depuis le début du confinement. Cette pandémie remet en perspective beaucoup de métiers souvent délaissés ou peu médiatisés qui restent malgré tout indispensables au fonctionnement de la vie économique et sociale. La réouverture progressive du secteur tertiaire et l'industrie à partir du 11 mai pourrait à nouveau multiplier les tensions dans beaucoup de secteurs. En effet, une myriade d'aléas demeurent sur la capacité des employeurs à se procurer l'ensemble du matériel (masques, gel hydroalcoolique) pour appliquer les mesures de sécurité sanitaires et les gestes barrières. La pénurie de masques et les problèmes d'approvisionnement ont mis en lumière les multiples difficultés pour l'Etat, les collectivités, les établissements hospitaliers, le...