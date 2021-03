Dette Covid : la commission Arthuis prône une règle d'or sur la dépense

Cette règle serait une norme de dépense pluriannuelle, qui serait définie en début de législature dans une loi de programmation des finances publiques et que l'exécutif et le Parlement devraient s'obliger à respecter chaque année, précise le rapport de cette commission, installée en décembre par le Premier ministre et pilotée par l'ancien ministre de l'Economie. Elle serait ainsi la "nouvelle boussole de nos finances publiques", avec "un compteur des écarts dans...