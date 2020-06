"Dév éco" et relocalisation industrielle : Acsan et Régional Partners fusionnent

Une usine de jambon sur l’ancien site de l’aéroport Brive-Laroche (Corrèze). (Crédits : DR)

Acteurs de la promotion des territoires et de la prospection d'entreprises, la filiale du groupe immobilier Axtom, Acsan, et Regional Partners, se marient pour donner naissance à Ancoris et ainsi "limiter les trous dans la raquette".