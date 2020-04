Dividendes et rémunérations dans le CAC 40 : le point, entreprise par entreprise

Accor

Le groupe hôtelier a renoncé le 2 avril à verser les 280 millions d'euros de dividendes initialement prévus. Il va allouer 25% de cette somme, soit 70 millions d'euros, à un fonds destiné à ses salariés et "préserver" les 210 millions restants.

Airbus

L'avionneur a annulé le 23 mars le versement de dividendes à ses actionnaires au titre de l'exercice 2019.

BNP Paribas

Le groupe bancaire suspend le versement d'un dividende à ses actionnaires pour 2019, se conformant ainsi aux recommandations des superviseurs bancaires européens.

Carrefour

Le géant de la distribution va réduire de moitié le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 (0,23 euro contre 0,46 euro). Son PDG Alexandre Bompard renonce à un quart de sa rémunération fixe pendant deux mois et a demandé une baisse de 10% aux membres du comité exécutif.

Crédit Agricole

Suite aux recommandations de la BCE fin mars, le groupe bancaire a remis à l'automne 2020 ses décisions sur le versement de dividendes.

Engie

Le groupe industriel énergétique a annulé le dividende de 0,80 euro par action qui devait être versé au titre de 2019. Mais le conseil d'administration a affirmé "l'engagement d'Engie de verser un dividende à l'avenir".

EssilorLuxottica

Pas de dividende proposé à l'Assemblée générale du 25 juin 2020, mais un "dividende exceptionnel" reste possible avant la fin de l'année "si la reprise s'avère suffisamment solide". Et la rémunération des membres du conseil d'administration a été divisée par deux.

Kering

Le géant du luxe a annoncé le 10 avril que son PDG, François-Henri Pinault réduisait de 25% son salaire fixe d'avril à décembre et renonçait à sa rémunération variable au titre de l'exercice 2020, tout comme le directeur général délégué Jean-François Palus.

Legrand

L'entreprise souhaite proposer aux actionnaires le gel du montant du dividende versé au titre de l'exercice 2019, ramené ainsi à 1,34 euro par action, contre 1,42 euro initialement annoncé. Et le groupe a proposé une réduction de 25% de la rémunération annuelle fixe du directeur général.

LVMH

Le numéro un mondial du luxe a annoncé le 16 avril que le PDG Bernard Arnault et "chacun des autres administrateurs exerçant des fonctions exécutives" renonçaient "à leur rémunération pour les mois d'avril et mai 2020, ainsi qu'à toute rémunération variable au titre de l'année 2020". Et le groupe va proposer à l'assemblée générale de réduire de 30% le dividende pour 2019, qui s'établirait ainsi à 4,80 euros par action.

Michelin

Le groupe de pneumatiques opérera une baisse des salaires pour avril et mai de 25% pour ses deux gérants, et de 10% pour les membres de son comité exécutif.

Orange

Le groupe a annoncé le 17 avril réduire le dividende de 2019 de 0,70 à 0,50 euro par action, "dans un souci de prudence".

Publicis

Le groupe de communication compte demander à ses actionnaires d'entériner une baisse de moitié, à 1,15 euro par action, du dividende prévu en 2020, et d'en reporter le paiement à fin septembre.

Parallèlement, les membres du directoire et du comité exécutif vont réduire de 20 à 30% leur rémunération fixe aux 2e et 3e trimestres.

Renault

Le dividende a été supprimé lors d'un conseil d'administration du groupe automobile le 9 avril. Initialement, Renault avait prévu de verser 1,10 euro par action, contre 3,55 euros en 2018.

Le groupe baisse aussi de 25% la rémunération du président Jean-Dominique Senard et de la directrice générale par interim Clotilde Delbos pour le second trimestre 2020 "au minimum".

Safran

Le motoriste a annulé le 27 mars le versement de son dividende 2019, qui devait représenter au total un milliard d'euros.

Schneider Electric

Le PDG Jean-Pascal Tricoire renoncera à 25% de sa rémunération fixe pour la durée de la crise, une somme reversée à un fonds d'urgence destiné à financer des actions en lien avec le Covid-19.

Société Générale

Société Générale a décidé le 31 mars de "supprimer toute distribution de dividende au titre de l'exercice 2019", conformément aux recommandations de la BCE.

Sodexo

Les dirigeants du numéro deux mondial de la restauration collective ont renoncé à une partie de leur rémunération pour financer un fonds d'aide de 30 millions d'euros destiné à ses salariés ayant perdu leur emploi, a annoncé le groupe le 2 avril.

Thales

Le groupe de technologies et défense a annoncé le 7 avril renoncer au versement du reliquat du dividende de 2019, ce qui lui permet "d'éviter une sortie de trésorerie d'environ 430 millions d'euros". Un acompte de 0,60 euro avait été versé en décembre.

Veolia

Le conseil d'administration du spécialiste du traitement de l'eau et des déchets proposera en assemblée générale le 22 avril un dividende divisé de moitié, à 50 centimes au lieu d'un euro.

Vivendi

À contre-courant des entreprises précédemment citées, l'assemblée générale de Vivendi a approuvé le 20 avril un dividende de 0,60 euro, en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent.