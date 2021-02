Face aux variants, les hôpitaux vont passer en "organisation de crise"

"Cette organisation de crise", qui implique d'augmenter le nombre de lits et de mobiliser tout le personnel médical disponibles, "doit être mise en oeuvre dans chaque région, quel que soit le niveau de tension hospitalière, et doit être opérationnelle dès le 18 février", indique cette circulaire de la Direction générale de la santé citée par le JDD.

Déprogrammation en vue

Les établissements hospitaliers, publics ou privés, sont invités à organiser "la déprogrammation graduelle et adaptée" des actes chirurgicaux non urgents, selon le journal. Des "cellules de recherche et...