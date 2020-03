Gel hydroalcoolique : l'usine Dior de Saint-Jean-de-Braye en plein rush

Depuis l'annonce dimanche 15 mars par Bernard Arnault, Pdg de LVMH la maison mère de la marque de parfums de luxe Dior, de la livraison gratuite de gel hydroalcoolique à l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), une partie des lignes de production ont été reconverties afin de fabriquer la précieuse substance en quantité suffisante. L'usine Guerlain du groupe, basée à Chartres en Eure-et-Loir, est également sur la brèche. Objectif de cette reconversion éclair, éviter les ruptures de stocks alors que l'épidémie de coronavirus n'a pas encore atteint son pic. Sous la houlette du directeur du site de Dior, Jean-Dominique Bosq, les équipes de production ont d'ores et déjà fabriqué une douzaine de tonnes de gel hydroalcoolique qui ont été livrées lundi 16 mars pour renforcer les stocks des hôpitaux. Les établissements situés en Alsace et dans l'Oise, où l'épidémie est particulièrement virulente, ont été approvisionnés en priorité.

Rénovée en 1990, l'usine Dior de Saint-Jean de Braye est le seul centre de fabrication mondial du groupe et emploie quelque 2.000 salariés. 100 millions d'euros ont été investis depuis 2018 pour l'agrandir et moderniser ses lignes de production. Cette dernière est ainsi capable de produire annuellement 210 millions d'unités conditionnées, parfums, produits de soins et de maquillage. Elle inclut le centre de recherche LVMH Hélios qui a mis au point en urgence la solution de gel hydroalcoolique. Dans la foulée de LVMH, l'autre géant de la cosmétique L'Oréal, qui opère un site de produits de maquillage à Ormes également dans le Loiret, pourrait également reconvertir temporairement certaines de ses lignes.

Cosmetic Valley durement frappée

L'aide des grands groupes de cosmétique présents au sein de la Cosmetic Valley, entre Chartres et Orléans, intervient dans un contexte d'activité très dégradée car tournée vers l'exportation. A l'instar des autres filières économiques, l'ensemble des événements prévus ont été annulés ou reportés, en premier lieu la seconde édition des Cosmetic Victories. Ce concours d'innovation devait initialement se tenir le 24 mars au ministère des Affaires étrangères à Paris. Programmé le 9 juin à Tours, le congrès professionnel Sensory est également annulé. Rendez-vous incontournables de la filière, les salons China Beauty expo et Beautyworld Middle East prévus du 19 au 21 mai à Shanghai et du 31 mai au 2 juin à Dubaï, ont aussi annoncé leur suspension. Cosmetic 360, le salon international organisé par la Cosmetic Valley, qui se tiendra en octobre au Carrousel du Louvre à Paris, est en revanche pour l'instant maintenu.