Gilets jaunes : 30% des TPE et PME craignent de disparaître si le mouvement perdure

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) s'est alarmée vendredi des conséquences des manifestations et blocages des "gilets jaunes" sur l'économie des TPE et PME. Si la paralysie du pays se maintenait, l'impact serait désastreux et irréversible sur l'économie", indique la CPME dans un communiqué,

62% des TPE et PME touchées

Pis, selon une étude réalisée par la confédération entre le 4 et le 7 décembre auprès de 1.710 dirigeants d'entreprise, 30% des dirigeants interrogés craignent "pour la survie de leur activité si le mouvement devait perdurer". 62% des PME et TPE (toutes zones géographiques et tous secteurs confondus) ont été touchées par le mouvement des "gilets jaunes" et 34% des dirigeants ont constaté une perte sur leur chiffre d'affaires.

Plus précisément, plus de la moitié des TPE et PME touchées sur leurs ventes ont constaté des pertes de plus de 10% de chiffre d'affaires du mois de novembre et pour neuf entreprises concernées sur dix, ces pertes ne pourront pas être compensées au cours des prochaines semaines. Les TPE et PME ont également observé un impact du mouvement sur les retards de livraison (33%) ou sur les reports d'investissements (13%).

Par ailleurs, 43% des dirigeants interrogés se disent "partagés vis-à-vis du mouvement", 33% y sont hostiles tandis que 20% y sont favorables.

Achats en ligne en hausse

La situation inquiète Muriel Pénicaud. La ministre du Travail a appelé vendredi les consommateurs à privilégier pour leurs achats de Noël les "petits commerces" plutôt que les géants de la distribution en ligne.

"Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de l'impact économique de ce qui est en train d'arriver", a commenté Mme Pénicaud sur CNews. "Aujourd'hui ce qui m'inquiète c'est la situation du petit commerce". Les Français, "parce qu'ils ont peur, ils ne vont pas dans les petits commerces", et font "massivement" leurs courses sur des plateformes comme Amazon, a déploré la ministre.

"On a tous la responsabilité de continuer à aller dans les petits commerces, spécialement en ce moment, qui sont très touchés par ces mouvements. Parce que sinon on va perdre des emplois" dans ce secteur, a-t-elle ajouté.

Selon un sondage Perifem/Opinionway paru mercredi, 43% des consommateurs affirment qu'ils vont privilégier les achats en ligne plutôt que dans les commerces physiques, à cause de la crise des "gilets jaunes".