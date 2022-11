Grève du 10 novembre : le trafic devrait être très perturbé dans les métros et RER, selon la RATP

Cette fois, le mouvement devrait être très suivi. C'est du moins ce qui se profile selon les prévisions annoncées par la RATP, trois jours avant la grève interprofessionnelle du jeudi 10 novembre, à la veille d'un week-end de trois jours avec le vendredi 11 novembre. Cette dernière avait été annoncée, le mois dernier, avec celle du 27 octobre.

Ce lundi, le réseau ferroviaire francilien a indiqué, dans un communiqué, prévoir « un trafic fortement perturbé sur les réseaux RER et métro et perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) ». « La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là », précise-t-elle.

Une grève peu suivie lors des précédents mouvements

Le 27 octobre dernier, la mobilisation n'avait été que peu suivie dans les transports en commun franciliens. Cette journée tombait, en effet, en plein milieu des vacances scolaires de la Toussaint, et aucun autre syndicat n'avait souhaité appeler à la mobilisation. De même pour la journée interprofessionnelle de mobilisation précédente, le 18 octobre, qui s'était soldée par une participation en demi-teinte.

Comme les précédents mouvements, la grève du jeudi 19 novembre a pour revendication des revalorisations salariales pour compenser l'inflation qui atteignait en France 7% en octobre, selon les données Eurostat publiées le 31 octobre. Plus précisément, la CGT, à l'origine de l'appel à la grève, réclame une augmentation du Smic, une indexation de tous les salaires sur l'inflation, une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Solidaires et la FSU pourraient se joindre à la mobilisation le 10 novembre, avait prédit le syndicat fin octobre.

(Avec AFP)