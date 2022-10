Blocages dans les raffineries : la grève prolongée au dépôt de Feyzin

Il est l'un des deux derniers bastions qui maintient le mouvement de grève, et ce, alors qu'un accord a été signé entre la direction de TotalEnergies et deux syndicats la semaine dernière. Mais la CGT n'en fait pas partie et le syndicat compte maintenir la pression sur les raffineries de Gonfreville, en Normandie, et de Feyzin dans le Rhône. Dans ce dernier dépôt, la grève a été reconduite ce samedi matin, a annoncé la CGT qui a recensé 90% de grévistes dans les services chargés des livraisons.

« La grève a été reconduite ce [samedi] matin, jusqu'à lundi », les expéditions étant fermées le dimanche, a déclaré à l'AFP Pedro Alfonso, délégué syndical CGT.

Entre 120 et 130 salariés sont en grève, ce qui représente 90% du service expéditions et du service Vemu (énergie, mouvement et utilité) où est concentré le mouvement, a-t-il ajouté.

Six membres du personnel, grévistes ou intérimaires, ont été réquisitionnés ce samedi, selon lui.

« La détermination des grévistes est intacte », a affirmé le responsable syndical, dénonçant des réquisitions réalisées « sans respect du code du travail ».

Vers une prolongation après lundi ?

Les salariés seront invités à se prononcer sur la suite du mouvement lundi.

Les stations-service font face à d'importantes difficultés d'approvisionnement en raison de ce mouvement de grève lancé le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies, même si une amélioration a été constatée ces derniers jours.

Selon le gouvernement, 13% des stations étaient en manque de gazole ou d'essence vendredi soir, contre 16,9% la veille. Mais ces chiffres sont contestés et démentis par plusieurs enquêtes de médias.

A Gonfreville (Seine-Maritime), la grève est reconduite « jusqu'au 27 octobre », jour où TotalEnergies doit annoncer ses résultats du troisième trimestre, « à moins que la direction ne nous contacte avant », a annoncé Ludovic Desplanches, élu CGT. Au niveau national, la CGT a appelé à deux nouvelles journées de grève interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre après celle de mardi. Le gouvernement a réquisitionné des salariés sur plusieurs sites et le travail a repris dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de

Le gouvernement a promis vendredi que « les stations-service les plus fréquentées dans le cadre des départs en vacances seront desservies en priorité ». Il a aussi demandé la fin « des arrêtés préfectoraux de rationnement » et mobilisé les « camions citernes du service opérationnel de l'énergie du ministère des Armées » dans les zones le plus tendues, a-t-il fait savoir dans un communiqué.

(Avec AFP)

