Jeux olympiques : des voies réservées JO activées lundi autour de Paris

Voici le fonctionnement de ces voies réservées censées fluidifier le transport des athlètes et l'accès aux lieux de compétition, et auxquelles viendront s'ajouter, les jours de compétition, des zones de circulation restreintes, rouges, bleues ou grises, en fonction de la proximité avec les sites olympiques.

Qui est autorisé à y circuler ?

Les personnes accréditées par le comité d'organisation des Jeux Olympiques (26 juillet - 11 août) et des Jeux Paralympiques (28 août - 8 septembre).

Cela comprend notamment les athlètes et leurs équipes, les officiels, les arbitres. Mais aussi les taxis, les transports en commun et les véhicules de secours et de sécurité.

Interdiction aux vélos, trottinette et VTC d'emprunter ces voies olympiques, sous peine d'une amende de 135 euros.

Tous les véhicules accrédités seront identifiables, équipés de macaron et badges à l'avant et l'arrière du véhicule. Leurs plaques d'immatriculation doivent être enregistrées auprès de la préfecture.

Le contrôle des véhicules autorisés sur ces voies sera effectué par la Préfecture de police via un réseau de caméras et le déploiement d'agents.

Quels sont les axes concernés?

Au niveau des autoroutes, l'A1 entre Roissy Charles de Gaulle et la Porte de la Chapelle comprendra une voie réservée pour permettre l'entrée et la sortie du Village olympique.

Il en sera de même sur l'A4 à l'est de la capitale entre la porte de Bercy et Collégien, près du stade nautique de Vaires-sur-Marne qui accueille les épreuves de Canoë-Kayak et d'aviron.

A l'Ouest dans les Yvelines, où se trouvent notamment le stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles qui accueille les sports équestres, une voie de l'A13 sera interdite entre Saint-Cloud et Rocquencourt, ainsi que l'A12.

Le boulevard périphérique aura également une voie spéciale JO, de la Porte de Vanves à la Porte de Bercy, en passant par le nord, tout comme le boulevard circulaire autour de la Défense. Paris intra muros est aussi concerné.

Signalisation des voies réservées

Une seule voie par axe de circulation est réservée. Elle est matérialisée par un marquage au sol blanc, "Paris 2024", ou par des panneaux verticaux jaunes ou bleus, avec la même mention ou le logo des Jeux.

Durée de l'activation

Pour la plupart des axes, elle court du 15 juillet au 13 août, soit la fin des JO, puis pendant la période des Jeux paralympiques. Une partie des "voies olympiques" devrait être pérennisée après les Jeux, pour favoriser notamment le covoiturage.

Applications utiles

Les usagers peuvent trouver des informations sur l'application de trafic de la Dirif "Sytadin", la radio trafic 107.7 FM ou sur les panneaux lumineux des autoroutes. Ils peuvent aussi se tourner vers l'application "Transport public Paris 2024" qui doit permettre de répartir les flux de spectateurs.

Le gouvernement a par ailleurs lancé le site anticiperlesjeux.gouv.fr pour permettre à chacun de tester et adapter son trajet.