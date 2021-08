L'emploi salarié retrouve son niveau d'avant-crise

C'est un autre indicateur macro-économique qui passe au vert, rapprochant un peu plus le pays de la sortie de crise. L'emploi salarié privé en France retrouve globalement son niveau d'avant-crise, fin 2019, indique l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans une estimation provisoire publiée ce vendredi. L'emploi est porté par une progression du PIB sur les deux premiers trimestres de l'année, en hausse respectivement de 0,9% et 1,2%.

Conséquence, l'emploi a nettement progressé, de 1,2%, au deuxième trimestre, soit 239.500 créations nettes d'emplois. Cette progression s'inscrit dans une dynamique déjà positive au trimestre précédent, marqué par la création de 91.400 emplois, soit une hausse de 0,5%

La construction en forme

Mais la situation est contrastée selon les secteurs : certains dépassent leur niveau d'avant-crise (construction et tertiaire non marchand) quand d'autres restent en dessous (industrie et tertiaire marchand). Parmi ceux qui progressent à court terme, l'industrie, en hausse de 0,3% après une quasi-stabilité au premier trimestre. L'emploi dans ce secteur avait baissé de 1,9% en 2020 (-57.700 emplois) et reste nettement inférieur de -1,5% à son niveau d'avant-crise (-47.100 emplois).



Dans le tertiaire marchand, hors intérim, l'emploi salarié privé se redresse vigoureusement de +1,7% (+195.900). Ce secteur avait été très marqué par les mesures de restrictions sanitaires, avec notamment une baisse de l'emploi salarié de -2,4 % sur l'ensemble de l'année 2020 (soit −279.300 emplois), relève l'Insee. Mi-2021, l'emploi dans ce secteur demeure inférieur de -0,3% (soit −36.500 emplois) à son niveau de fin 2019.



Dans la construction, l'emploi augmente au deuxième trimestre (+0,3%). Ce secteur avait retrouvé son niveau d'avant-crise dès juin 2020 et continue de le dépasser amplement: mi-2021, il est supérieur de 3,9% à son niveau de fin 2019 (+55.300 emplois).



Enfin, l'emploi salarié privé dans le tertiaire non marchand augmente de nouveau (+0,4%, soit +10.900) après +0,9 % au premier trimestre. Il dépasse de 1,9% son niveau de fin 2019 (soit +47.200).

Mais c'est dans l'intérim où la création d'emploi marque le pas. Dans le détail, au deuxième trimestre, l'intérim, boussole du marché de l'emploi, continue de se redresser mais reste sous son niveau d'avant-crise. L'emploi intérimaire progresse de 2,4% (+17.900) après +0,7% au premier trimestre (+4.900), des hausses plus modérées qu'aux trois trimestres précédents. L'emploi dans ce secteur reste ainsi 2,4%, sous son niveau de fin 2019 (-19.100 emplois).

Incertitude autour des défaillances d'entreprise

Reste à savoir si l'embellie se confirmera au troisième et quatrième trimestre. Alors que l'activité a redémarré, et que les mesures de protection des entreprises décidées par l'Etat se réduisent, une vague de faillites pourrait intervenir ces prochains mois. En cause, notamment, le début des remboursements des Prêts garantis par l'Etat (PGE). Pour le moment, le niveau de défaillance des entreprises est au plus bas. Le cabinet Altares, dans une note publiée début juillet, souligne que les jugements au Tribunal de commerce "restent inférieurs" au niveau enregistré en 2019. On constate toutefois une légère progression ces derniers mois. Au deuxième trimestre 2021, 6.587 procédures collectives seulement ont été ouvertes, un nombre "en hausse de 14,2% par rapport au 2ème trimestre 2020".

Autre incertitude, la résurgence de l'épidémie Covid-19, liée à au variant Delta, qui pourrait impacter également la reprise économique et la création d'emplois, avec des restrictions sanitaires plus fortes.