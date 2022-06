L'inflation chamboule les plans budgétaires du gouvernement

Le gouvernement va devoir rapidement présenter le paquet pouvoir d'achat, un budget rectificatif et plancher sur le budget 2023 alors que les prix de l'énergie continuent de faire grimper la facture des Français et des entreprises. L'objectif de "sérieux budgétaire" affiché par l'exécutif pourrait bien virer au casse-tête. Le ministre de l'Economie a notamment répété à plusieurs reprises qu'il comptait notamment sur la croissance et le plein emploi pour respecter les engagements budgétaires d'Emmanuel Macron. Or, la croissance économique ne cesse d'être révisée à la baisse depuis le début de l'année.