L'inquiétante polarisation du marché du travail risque de s'accentuer avec la crise

Automatisation, désindustrialisation, qualification, mondialisation...depuis maintenant plusieurs décennies, le phénomène de polarisation du marché du travail est régulièrement pointé du doigt par les économistes et les institutions internationales. Dans une étude rendue publique ce lundi 14 décembre, France Stratégie explique que cette polarisation est moins liée à une hausse des emplois non qualifiés qu'à une montée en puissance de l'emploi des cadres. Ce diagnostic tranche avec d'autres études et articles académiques qui peuvent alerter régulièrement sur la baisse des emplois de qualité sur le territoire. Avec la récession historique, beaucoup d'emplois intermédiaires pourraient cependant disparaître. En effet, si la crise a d'abord frappé les emplois les moins qualifiés (intérimaires, saisonniers,) beaucoup d'emplois des classes moyennes risquent également de disparaître.

Une polarisation par le haut...