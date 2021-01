« L'intérim devrait pouvoir bénéficier de la sortie de crise », Alain Roumilhac, Manpower

LA TRIBUNE - Quels ont été les secteurs les plus touchés en 2020 ?

ALAIN ROUMILHAC - En 2020, les secteurs qui ont été les plus touchés sont ceux qui sont toujours en fermeture administrative. L'événementiel, l'hôtellerie, la restauration ont été les plus frappés. Ensuite, l'aéronautique et l'aéroportuaire ont également été très touchés. En revanche, la logistique avec le développement du commerce en ligne a tiré son épingle du jeu. Il y a eu une très forte demande en compétences lors du second confinement et les fêtes de fin d'année pour la logistique.

Quels sont les secteurs qui repartent depuis le début de l'année 2021 ?

Sur ce début d'année, il faut être prudent. La logistique restera un secteur important mais les volumes enregistrés en fin d'année 2020 devraient baisser. Beaucoup de questions demeurent sur la santé de l'industrie. En fin d'année, l'activité était favorable notamment grâce au rattrapage. Pour le premier trimestre, quels vont être les carnets de commande des industriels ?

Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, l'activité devrait repartir notamment grâce au plan de relance et en particulier la rénovation énergétique. La demande est également assez soutenue pour l'ensemble des métiers du numérique. Ces secteurs font assez peu appel à l'intérim. On peut néanmoins voir que la demande reste soutenue. Il existe...