Quels sont les secteurs qui recrutent en pleine crise du Covid-19 ?

La violence de la décrue pour les actifs français fût à la hauteur de la crise du coronavirus. Sur le seul emploi salarié, la destruction nette d'emplois s'est chiffrée à 715.000 postes entre fin décembre 2019 et fin juin 2020, selon une note de l'Insee de septembre. Malgré ce marasme, quels sont les secteurs qui résistent et ceux qui profitent du contexte pour doper leur activité et recruter? Parmi eux, la logistique, l'administration publique, la restauration rapide ou encore certaines activités de l'industrie manufacturière apparaissent comme des employeurs potentiels en pleine crise. De même, l'essor des activités en ligne, de la mobilité électrique et l'installation de "giga" projets portés par des grands groupes viennent apporter un peu de répit à l'heure des plans sociaux provoqués par la pandémie, comme le montrent les données de l'observatoire Trendeo (*).

Les grands projets résistent

Premier constat, portée notamment par la montée en puissance des équipements électriques (batteries, équipements haute tension...), l'industrie manufacturière en France - qui regroupe selon Trendeo aussi bien les industries alimentaire, pharmaceutique, textile ou encore le matériel informatique - arrive visiblement le mieux à sortir la tête de l'eau depuis la fin du confinement. Ce secteur, qui, à cause d'un manque de main d'oeuvre, fait face à de nombreuses difficultés pour recruter, pourrait ainsi s'ouvrir à de nouvelles compétences. Les équipements électriques représentent en effet près d'un quart des prévisions de recrutements annoncées...