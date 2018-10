La Tribune, média Global-Local, renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes

La Tribune, deuxième quotidien économique en France, a acquis 51% du capital de RH Éditions, société éditrice d'Acteurs de l'Économie Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé son président, Jean-Christophe Tortora, ce jeudi à Lyon, lors d'une conférence de presse tenue avec Denis Lafay, fondateur de RH Éditions. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son plan de déploiement dans les territoires, initié en 2012.

Fondé en 1997, Acteurs de l'Économie Auvergne-Rhône-Alpes est le 1er média économique local en Auvergne-Rhône-Alpes. Il se décline en 4 activités : un magazine dont la diffusion totale moyenne est de 14.000 exemplaires), un site (6 millions de pages vues et 2 millions de visiteurs uniques), des conférences-débats-événements (une trentaine par an) et l'édition de livres (quinze ces trois dernières années), en co-édition avec les éditions de l'Aube. « Ce rapprochement est l'option la plus naturelle, la plus solide, la plus entrepreneuriale et la plus ambitieuse ! Il s'inscrit dans le sens de l'histoire d'une consolidation dans la presse », a expliqué Denis Lafay.

A l'issue de l'opération, Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune, prend la présidence de RH Éditions. Denis Lafay, pour sa part, cumulera les fonctions de directeur général adjoint de RH Éditions et de rédacteur en chef de La Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes. En outre, il devient conseiller éditorial de La Tribune au niveau national, chargé de créer, en 2019, un pôle "société" au sein du journal.

La région Auvergne-Rhône-Alpes constitue pour La Tribune un territoire important en tant que deuxième région économique de France. Dans sa stratégie de couverture de l'ensemble de l'Hexagone, le quotidien économique entend fournir toute l'information économique régionale pour les entrepreneurs, les investisseurs en France et à l'international.

Média économique "glocal"

Cette acquisition lui permet en effet de consolider sa position de média économique « glocal » (global et local). Le journal, déjà implanté dans 9 régions - Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Région Sud Provence-Alpes-Côte- d'Azur -, va couvrir 4 nouvelles régions d'ici la fin de l'année - Corse, Normandie, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté -, ce qui confirmera sa place de 1er réseau d'information économique régionale dans les territoires.

« Initié en 2012, le plan de déploiement de La Tribune est aujourd'hui en partie réalisé pour être finalisé au plus tard le 1er janvier 2019. La Tribune est plus que jamais le média économique des territoires », a souligné Jean-Christophe Tortora. "Ce sera ainsi la fin des zones blanches en matière d'information économique".