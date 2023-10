La ZAD contre le projet d'autoroute A69 Toulouse-Castres a fait long feu

Installée samedi en fin de journée dans la foulée de la manifestation contre le chantier d'autoroute de la future A69 Toulouse-Castres, la Zone à défendre (ZAD) de plusieurs dizaines d'opposants a fait long feu. Elle n'a vécu en effet que 24 heures. L'îlot de maisons abandonnées où elle était en train de s'installer dans le lieu-dit de la Crémade, à l'est de Castres dans le Tarn a été évacué dimanche par les forces de l'ordre. En fin d'après-midi, ces quelques bâtisses autour desquelles les manifestants avaient construit des barricades en empilant branches d'arbres, morceaux de toitures, parpaings ou vieux pneus, étaient totalement sous contrôle des forces de l'ordre, qui, avec le soutien de deux véhicules blindés et de poids lourds, ont installé de hautes barrières grillagées.

« Nous avons engagé aujourd'hui (dimanche) 1.200 gendarmes dont 600 rien que sur l'opération d'évacuation, nous maintenons ce dispositif tant qu'il sera nécessaire », a déclaré lors d'un point de presse le colonel Jean-Michel Doose, commandant du groupement de gendarmerie du Tarn.

« On était en train de manger, on a vu un peu des camions arriver et on s'est dit que l'on allait évacuer les personnes les plus sensibles et très vite, il y a eu des bombes lacrymo qui sont tombées autour de nous », a raconté à l'AFP la militante écologiste Camille Etienne qui se trouvait dans la cour d'une des maisons investies par les manifestants au moment où les forces de l'ordre sont arrivées.

« Des projets autoroutiers vont continuer d'autres s'arrêter » (Clément Beaune)

« L'objectif est atteint c'est-à-dire pas d'installation de ZAD sur ce territoire », s'est félicité le préfet du Tarn, Michel Vilbois, en début de soirée. « Le chantier (de l'autoroute) s'est interrompu vendredi pour le week-end et il reprendra demain de manière tout à fait naturelle et chaque fois qu'il sera entravé de manière illégale, nous serons amenés à intervenir », a-t-il ajouté. Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le ministre de l'Intérieur a remercié les forces de l'ordre « qui, grâce à leur courage, ont empêché les individus violents d'établir une ZAD dans le Tarn ».

« Je vais être très simple, très clair, très ferme : il ne peut pas y avoir de ZAD et il n'y aura pas de ZAD sur l'A69 », a déclaré plus tôt dimanche le ministre des Transports Clément Beaune, invité de Questions politiques (France inter, France TV, Le Monde).

« Je ne veux pas un pays où l'on a zéro infrastructure, zéro projet et où, même avec des arguments valables, une minorité imposerait sa loi aux élus et à la majorité élue », a-t-il martelé, se targuant d'avoir lancé une revue inédite des projets autoroutiers dont certains « vont continuer et d'autres seront abandonnés », et dont il donnera le résultat dans quelques semaines.

« La ZAD n'est pas un élément festif et sympathique, c'est une violation des règles élémentaires de la propriété et de l'espace public, donc non ! », a-t-il dit reprochant aux opposants la présence dans la manifestation de samedi de « 2.500 éléments radicaux, cagoulés, violents ».

Les organisateurs de la mobilisation anti-A69 de ce week-end ont de leur côté dénoncé dans un communiqué une « attaque brutale de la police sur le campement et les bâtiments occupés le long du chantier ».

« Nous dénonçons une fois de plus la répression et la politique de fuite en avant climaticide du gouvernement dont la construction de l'A69 est emblématique », ont-ils ajouté.

