Le budget vertigineux de l'Etat à l'épreuve de la pandémie

Les chiffres de la crise donnent le tournis. Après une discussion en conseil des ministres, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont présenté ce mercredi après-midi en commission des finances de l'Assemblée nationale l'exécution du budget de l'Etat pour 2020. « L'année 2020 a été particulièrement chahutée par rapport aux lois de finances initiales. Le contexte sanitaire et économique a mis à bas l'édifice de nos prévisions. Tout est chamboulé du côté des recettes et des dépenses. C'est une année extrêmement atypique » explique l'entourage des deux ministres. Dans les couloirs de Bercy, les modèles de prévision ont été complètement bouleversés par la nature, l'ampleur et la durée de cette crise.

Solde budgétaire inédit depuis la Seconde guerre mondiale

Le solde budgétaire de l'Etat, qui exclut les comptes des administrations de sécurité sociale et ceux des collectivités locales, s'est creusé d'environ 85 milliards d'euros en 2020 par rapport au déficit anticipé. « Le solde initialement prévu était de -93 milliards d'euros à la fin de l'année 2019. Il est finalement de -178 milliards à fin 2020, c'est un solde inédit depuis la Seconde guerre mondiale » ajoute Bercy. Face à la montée de la maladie au printemps, le gouvernement avait...