Le confinement a accentué les inégalités sociales

La pandémie accélère grandement les inégalités. Depuis le printemps, la propagation du virus sur l'ensemble du territoire a jeté une lumière crue sur les populations les plus vulnérables. Dans leur dernier portrait social rendu public ce jeudi 3 décembre, les chercheurs de l'Insee dressent un panorama alarmant de la situation préoccupante traversée par des millions de familles, jeunes et travailleurs précaires. "Au cours de cette période, la crise sanitaire a mis en lumière, voire renforcé les inégalités sociales", a rappelé Sylvie Minez, directrice des études démographiques et sociales à l'institut lors d'un point presse. Alors que les annonces relatives au vaccin ont suscité des lueurs d'espoir dans les milieux économiques et financiers, beaucoup de personnes en situation de grande précarité risquent de subir pendant encore longtemps les répercussions terribles de cette récession historique.

Une surmortalité dans certains territoires qui frappent les plus pauvres et les plus âgés

La pandémie a particulièrement affecté certains territoires. Le surcroît de mortalité concerne par exemple l'Île-de-France, région la plus densément peuplée où le risque de contact est particulièrement accru. Les statisticiens ont ainsi enregistré une hausse de 91% des décès en mars et avril par rapport à la même période en 2019. Le département de la Seine-Saint-Denis a été particulièrement frappé par cette vague de mortalité, alors qu'il affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés. Il enregistre le plus fort excédent de mortalité sur la période mars-avril...