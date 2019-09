Le crédit à la consommation en légère progression au deuxième trimestre

Les achats d'automobiles et de logement ont permis au crédit à la consommation de légèrement progressé en France au deuxième trimestre, rapporte, ce mardi 3 septembre, l'Association française des sociétés financières. Entre avril et fin juin, le volume des prêts a la consommation à progressé de 0,9%, après une hausse de 0,4% au premier trimestre. Comme lors des trois premiers mois de l'année, les financements d'automobiles d'occasion ont été très dynamiques, avec une hausse de 8,6% sur un an. Sur les six premiers mois de l'année, ce type de prêts à la consommation est en progression de 11%, la croissance étant plus soutenue pour les opérations de location avec option d'achat (LOA) que pour les crédits affectés.

Les financements affectés à l'amélioration de l'habitat et aux biens d'équipement du foyer ont également cru fortement, de 16,4% au deuxième trimestre après une hausse de presque 15% au premier. À l'inverse, les financements d'automobiles neuves ont reculé au deuxième trimestre de 2,4% et de 0,7% sur l'ensemble du premier semestre. Les évolutions diffèrent toutefois en fonction du mode de financement : les opérations de LOA ont baissé de 1% au deuxième trimestre après une progression de 2,4% au premier. Les crédits affectés ont quant à eux chuté de presque 7% au deuxième trimestre après une baisse de 2,3% au premier.

Les crédits renouvelables en recul de 1% au deuxième trimestre

Les prêts personnels ont reculé de 4% environ entre avril et fin juin, après avoir baissé de 5,4% lors des trois premiers mois de l'année. En moyenne au premier semestre, l'activité a fléchi de 5% environ.

Après une baisse de 2,5% au premier trimestre, les nouvelles utilisations de crédits renouvelables ont reculé de 1% au deuxième trimestre, soit une légère baisse de 0,8% en moyenne sur les six premiers mois de l'année.