Le Medef part en campagne pour l'Europe

Le Medef et la CPME réclament aussi la mise en place d'une politique européenne du numérique avec un financement plus poussé, une politique industrielle permettant la transition vers les énergies propres, des règles sur le détachement des travailleurs pour éviter les distorsions, ou encore un rapprochement des politiques fiscales nationales.

"Tous nos chefs d'entreprises (...) voient avec inquiétude la montée des populismes, et ce qui va de pair avec une menace sur le multilatéralisme et la capacité à échanger", a expliqué le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, lors du lancement de la campagne "Merci l'Europe".

"Ils sont tous convaincus que plus on échange, plus on commerce, plus on fait croître au fond les richesses. Ils sentent un besoin de finalement retrouver une forme de souveraineté, défense économique mais au niveau de l'Europe."