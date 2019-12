Le nombre de demandeurs d'emploi entrés en formation a bondi en un an ...

Les effets de la réforme de la formation professionnelle commencent à se faire ressentir. Selon les deniers chiffres de Pôle emploi publiés la semaine dernière, 192.800 personnes inscrites dans les fichiers de l'opérateur public sont entrées en formation au cours du second trimestre 2019. Le nombre de demandeurs recensés dans des organismes de formation a bondi de 33% sur un an alors qu'il avait baissé entre le second trimestre 2017 et le second trimestre 2018 (-1,5%). Cette forte augmentation pourrait encore s'accélérer avec la mise en route il y a quelques semaines de l'application mon compte formation, même si plusieurs syndicats ont exprimé des réserves sur cet outil.

Entrée en vigueur du plan d'investissement dans les compétences

Le principal facteur qui peut expliquer ce boom soudain est l'entrée en vigueur du plan d'investissement dans les compétences. Ce dispositif, qui constitue l'un des piliers du grand plan d'investissement lancé par le premier ministre Edouard Philippe en septembre 2017, a pour objectif de former un million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés du marché du travail. Il faut dire que les défis pour améliorer l'insertion professionnelle de ces profils sur le marché du travail demeurent immenses. Ce plan d'actions qui est programmé sur cinq ans est doté d'un budget de 15 milliards d'euros. Ce programme ambitieux fait appel à de nombreux acteurs comme les régions qui sont devenues des acteurs de premier plan au niveau de la formation professionnelle. Des pactes régionaux doivent être conclus sur l'ensemble du territoire avant 2022.

Baisse des chômeurs de longue durée en formation

En dépit de ces résultats favorables, le tableau est loin d'être tout rose. La proportion de demandeurs d'emploi de longue durée recensés en formation, c'est à dire ceux qui sont inscrits depuis plus d'un an Pôle emploi, a baissé de deux points sur un an. Sur quatre ans, cette part passe de 22% à 18%.

Pour les jeunes de moins de 26 ans, les chiffres ne sont guère meilleurs. Leur part est passée de 24% à 21% sur un an. La proportion des demandeurs peu qualifiés a en revanche légèrement augmenté sur la même période passant de 53% à 55%. Chez les seniors, souvent confrontés au chômage de longue durée, l'évolution est également plus positive avec une légère hausse sur un an (14% au T2 2018 contre 16% au T2 2019).

Une forte concentration des formations

Sur l'ensemble des secteurs étudiés, les chiffres de l'opérateur de l'Etat montrent qu'il existe une forte concentration des formations suivis par les demandeurs d'emploi. Ainsi, un tiers des entrées en formation concernent le développement personnel et professionnel (préparation à un concours, remise à niveau, etc.), le transport et la manutention. Dans les enquêtes sur les besoins de main d'oeuvre (BMO), ces deux derniers domaines font souvent part de difficultés pour recruter.

Par ailleurs, la durée moyenne des formations a tendance à baisser passant de 341 heures au second trimestre 2017 à 299 heures au second trimestre 2019. Cette diminution est en lien "avec celle des formations financées par le conseil régional (-37 heures)" explique le service de statistiques de Pôle emploi.