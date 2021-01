Le rebond de l'économie française encore mis en danger

Les effets dévastateurs de la crise se prolongent dans le temps. L'arrivée du variant anglais sur le territoire, le durcissement du couvre-feu dans certains départements à haut risque et la possible annonce de nouvelles mesures de restriction ce jeudi 14 janvier assombrissent de nouveau les perspectives de rebond de l'économie française. Dans leur dernière note de conjoncture rendue publique ce mercredi, les économistes de la Banque de France expliquent qu'au mois de janvier la perte de produit intérieur brut (PIB) par rapport au niveau antérieur à la crise serait d'environ de 7%. Les conjoncturistes ont maintenu leur chiffre de récession à -9% pour 2020 et -4% pour le dernier trimestre.

Si la croissance a retrouvé des couleurs au mois de décembre au moment de la réouverture de l'économie et des fêtes de fin d'année, les chefs d'entreprise interrogés par la banque centrale ne sont guère optimistes pour les semaines à venir. Ils tablent sur une stabilisation de l'activité aussi bien dans l'industrie que dans le bâtiment ou les services. Dans ses voeux à la presse mardi 12 janvier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré que...