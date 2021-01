Soutiens à l'économie : la France à la traîne de l'Europe

"Il n'y a pas de différence gigantesque avec les autres pays de la zone euro" dont les plans d'urgence et de relance "massifs" pèsent de l'ordre de 6% à 10% du PIB, le Royaume-Uni se distinguant par un creusement beaucoup plus important du déficit public, a indiqué lors d'une présentation à la presse le président du CNP Philippe Martin. "Tout ce qui a été annoncé ne sera pas forcément dépensé. Il faut faire attention et rester prudent. Nous avons pris en compte ce qui a été annoncé" a-t-il poursuivi.

