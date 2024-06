Législatives 2022 vs 2024 : ce que le RN a changé dans son programme en 3 minutes chrono

L'accent sur la souveraineté s'accentue. La réorganisation du programme traduit la volonté du parti de l'extrême droite de présenter un projet plus cohérent et ambitieux. En matière de défense et de politique internationale, le Rassemblement National (RN) durcit le ton. Le parti insiste désormais sur la préservation de la souveraineté nucléaire et s'oppose fermement à tout transfert de compétences vers l'Europe dans les domaines de la défense et de la diplomatie. La guerre en Ukraine, absente du programme 2022, fait son apparition, reflétant l'évolution du contexte géopolitique.

Un durcissement sur le sujet de l'immigration

Sur l'immigration, le parti propose de négocier une restriction de la libre circulation Schengen aux seuls ressortissants européens, une mesure absente en 2022. La « priorité nationale » pour l'accès aux aides sociales est également renforcée.

Le programme 2024 met l'accent sur la revalorisation des revenus du travail et la baisse des impôts de production, des mesures peu évoquées en 2022. En matière énergétique, le RN présente un plan détaillé pour le nucléaire, baptisé « Plan Marie Curie », et propose de sortir des règles européennes de fixation des prix de l'énergie.

Des absences remarquées et le « grand flou » des propositions

Certaines propositions phares de 2022 ont disparu ou sont moins mises en avant. C'est le cas de la garantie d'une retraite à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler tôt, de la suppression totale de la TVA sur 100 produits de première nécessité, ou encore de la renationalisation des autoroutes.

En matière de santé, la création de 10.000 places en Ehpad d'ici 2030 n'est plus mentionnée, tout comme la revalorisation spécifique du salaire des infirmiers. Ces évolutions semblent traduire une approche plus pragmatique du RN, qui cherche à adapter son discours aux réalités économiques et sociales actuelles. Le parti semble vouloir élargir son audience en proposant des mesures plus détaillées dans des domaines comme l'agriculture ou l'éducation.

