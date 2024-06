RN et Nouveau Front Populaire : deux programmes économiques « fortement similaires », selon Astérès

Alors que les deux partis sont donnés finalistes, dans notre dernier sondage, au soir du premier tour des élections législatives du 30 juin provoquées par la dissolution de l'Assemblée, Rassemblement National (RN) et Nouveau Front Populaire (NFP) sont-ils si différents ? S'il est logique de noter des divergences de fond majeures entre le parti d'extrême et l'alliance des gauche, sur le plan économique, les programmes sont « en réalité fortement similaires », avance le cabinet d'études Astérès. « La principale différence concerne l'immigration », constate-t-il.

Pour le reste, en se basant sur les propositions de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022, des ressemblances apparaissent. « Toutes deux défendent l'idée d'une économie française repliée sur elle-même, sur une stimulation de l'économie par la dépense publique, et par un bouclage budgétaire illusoire », écrit Astérès dimanche 16 juin. Le cabinet, d'orientation libérale et pro business, souligne : « ils défendent l'idée que l'économie française serait plus prospère si elle se protégeait de la concurrence internationale par des barrières douanières. »

Hostiles au commerce libre et à l'Europe

En commun également, une méfiance accrue envers les décisions prises au niveau européen. Les traités européens et les règles européennes sont, d'une manière générale, remis en causes par le RN comme par le NFP, note-t-il encore.

Aussi, « alors que le NFP et le RN se veulent les principaux défenseurs du pouvoir d'achat, ils montrent une hostilité commune au commerce international, qui permet pourtant d'acheter à moindre prix », explique-t-il. Le pouvoir d'achat étant devenu le principal sujet de cette campagne des législatives, sur lequel la majorité présidentielle (Ensemble) entend lui aussi capitaliser.

De la dépense publique

Mais les points communs entre les deux formations politiques ne s'arrêteraient pas là. Explosion de la dépense publique pour financer une politique de la demande plutôt que de l'offre, baisses d'impôts, ou encore le retour sur la réforme de l'âge de la retraite.

Du côté des divergences, celles-ci sont toutefois radicales, notamment de cibles à faire payer. Les « riches » pour le NFP, les « immigrés » pour le RN, selon une schématisation rapide d'Astérès. Les deux partis s'opposent également sur le développement des énergies renouvelables traditionnellement défendues par les écologistes (NFP). Enfin, fiscalité et « blocage des prix » soutenu par le NFP font partie des différences.

A noter que le RN, allié à une partie des députés Les Républicains (LR) devrait préciser son programme à l'approche du premier tour des législatives. Le NFP a, lui, publier, un document de 22 pages pour détailler son programme.