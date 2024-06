🔴 En direct - Législatives : Lionel Jospin soutient le Nouveau Front Populaire

11H00 - Adrien Quatennens retire sa candidature suite à la polémique

Le député LFI Adrien Quatennens a annoncé renoncer à présenter sa candidature dans le Nord, contestée par les partenaires de son parti au sein du Nouveau Front populaire en raison de sa condamnation pour des violences conjugales.

"Je n'entends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre la France insoumise et le Nouveau Front populaire pour leur nuire dans un moment où toute l'énergie doit être mobilisée pour battre l'extrême droite", a-t-il déclaré dans une allocution à la presse.

10H30 - Lionel Jospin soutient le Nouveau Front Populaire

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a apporté dimanche son soutien au Nouveau Front populaire et critiqué Emmanuel Macron qui, avec la dissolution, "offre au Rassemblement national l'occasion de briguer le pouvoir".

L'ancien Premier ministre (1997-2002) s'en prend à "l'arrogance" et "la légèreté" d'Emmanuel Macron qui "entraîne les Français dans sa précipitation"

Une dissolution surprise

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. « Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a ainsi déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats. « Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second », a-t-il ajouté.

Avec AFP