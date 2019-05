Les 15 travaux de l’Acte II  : l’équation de Macron se complique

1/ Fiscalité : le casse-tête du financement

Emmanuel Macron se vante d'être le président de la République qui aura le plus baissé les impôts depuis, au moins, Nicolas Sarkozy en 2007 avec sa loi Tepa (Travail emploi et pouvoir d'achat). Sous la pression des « gilets jaunes », la politique s'est nettement réorientée en faveur de la demande. Outre les mesures fiscales de 2018 (taxe d'habitation, transfert de cotisations-CSG, « flat tax » et ISF), le chef de l'État a lâché entre le 10 décembre et le 25 avril près de 17 milliards d'euros en faveur des catégories populaires et des classes moyennes. Dont 5 milliards au titre de la future baisse de l'impôt sur le revenu.

Les modalités de la baisse applicable en janvier 2020 grâce au prélèvement à la source seront détaillées en juin par les ministres de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, et le texte devrait être intégré dans le projet de loi de finances 2020 qui sera présenté à la rentrée. Le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que « cette baisse touchera 15 millions de foyers fiscaux en adoucissant l'entrée dans l'impôt sur le revenu, en baissant les impôts des contribuables de la première et la deuxième tranche »....