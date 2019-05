Macron en rupture avec lui-même

« L'amour dure trois ans », dit un célèbre dicton. L'amour, oui, parfois. Mais, en politique, c'est encore plus court : deux ans. C'est la malédiction qui a frappé tous les locataires de l'Élysée. Jacques Chirac en a fait la douloureuse expérience en 1997, avec sa dissolution manquée de l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy aussi, avec la crise économique de 2009, et après lui, François Hollande qui n'a même pas pu se représenter en 2017. La leçon est claire : un chef de l'État a deux ans utiles pour enclencher son programme avant d'être rattrapé par la patrouille.

Emmanuel Macron peut-il encore faire mentir ce sort ? Comme ses prédécesseurs, il y croit forcément, car il faut à son poste une foi inébranlable dans sa bonne étoile et sa capacité à changer le cours des choses. Il faut reconnaître une sacrée force de caractère à ce président qui, plus que maltraité par les sondages, est aussi devenu à force de petites phrases maladroites et de décisions mal comprises mal-aimé d'une partie de ses compatriotes, que la crise des « gilets jaunes » a radicalisé. Emmanuel Macron a aussi démontré une forte résilience face à une mobilisation inédite dans notre pays. Il y a répondu en se...