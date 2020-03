Les demandeurs d'emploi appelés à s'actualiser à distance à partir de samedi

"L'ensemble des demandeurs d'emploi, y compris ceux arrivant en fin de droit après le 1er mars, doivent s'actualiser du 28 mars au 15 avril. Le fait de s'actualiser et de déclarer être toujours à la recherche d'un emploi pendant cette période de confinement est nécessaire pour rester inscrit et continuer à bénéficier des services de Pôle emploi", dont l'indemnisation", rappelle l'établissement public dans un communiqué.

Prolongement des droits

Pour les demandeurs d'emploi arrivant en fin de droits à partir 12 mars, le gouvernement a décidé par ordonnance de la prolongation de leurs droits jusqu'à une date fixée par arrêté, qui sera au maximum le 31 juillet."L'allongement se fera de manière automatique de la part de Pôle emploi, sous réserve bien sûr de l'actualisation des demandeurs d'emploi concernés, et sera effectif pour les paiements intervenant à compter de début avril", souligne Pôle emploi. L'actualisation se fait en ligne sur pole-emploi.fr, via l'application mobile "Mon espace" ou par téléphone au 3949. À ce numéro, les demandeurs d'emploi peuvent s'actualiser en répondant aux questions automatiques dès samedi. Pour ceux qui auraient besoin d'un accompagnement plus spécifique, Pôle emploi renforcera l'accueil téléphonique à compter de lundi.

Plus d'accueil de public

Les agences Pôle emploi ne reçoivent désormais plus de public et les demandeurs d'emploi doivent prendre contact avec leur conseiller par téléphone ou internet, a-t-on appris lundi dernier auprès de l'opérateur. La semaine d'avant, Pôle emploi avait indiqué, qu'en dépit des consignes de confinement, un accueil restait possible sur rendez-vous pour des "urgences", notamment pour des demandeurs d'emploi qui ne pouvaient utiliser internet. Mais tous les syndicats de l'opérateur avaient protesté, demandant la fermeture des accueils pour lutter contre la propagation du virus et protéger les agents.

Cependant, un personnel réduit continue à se rendre par rotation dans les agences, notamment pour relever les courriers que les demandeurs d'emploi peuvent envoyer. L'opérateur a par ailleurs mis en ligne un questions-réponses pour les demandeurs d'emploi et les entreprises. Celui-ci rappelle notamment que l'actualisation doit être "réalisée tous les mois pour pouvoir rester inscrit et continuer, pour les personnes indemnisées, à percevoir leur allocation". Il précise aussi que le contrôle de la recherche d'emploi est "suspendu" et "qu'aucun demandeur d'emploi ne sera radié ou sanctionné" pendant la période de confinement.