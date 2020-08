Les plans de relance, incontournables mais au succès incertain

« Ce qu'on a appris des plans de relance de 2008-2009 c'est que c'est important qu'ils soient coordonnés, qu'ils soient massifs et il ne faut pas les arrêter trop vite », résume Philippe Martin, président du Conseil d'analyse économique (CAE), organisme chargé de conseiller le gouvernement. Lorsqu'explose la crise financière et bancaire de 2008, les États se concentrent d'abord sur le sauvetage des banques, puis mettent en place des plans de relance. Mais en Europe, où la crise financière fait naître une crise de la dette grecque qui vire en lutte pour la survie de la zone euro, les États vont, dès 2011, stopper la relance et mener des politiques d'austérité.

Cette « énorme erreur », qui se traduit par exemple en France par des hausses d'impôts massives, fait que « l'Europe a mis dix ans à se remettre de la crise », constate Philippe Martin, pour qui les leçons ont été tirées aujourd'hui. « Après la crise de 2008, il y a eu un débat très fort autour de la notion d'austérité et sur le...