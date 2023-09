Malgré l'inflation, le moral des entreprises françaises à un niveau inédit

La rentrée s'annonce chargée pour les entreprises. Entre la montée en flèche des prix du pétrole et la hausse des coûts de l'électricité depuis le mois d'août, les dirigeants vont devoir être attentifs à leurs factures. Au cours du mois d'août, l'indice des prix à la consommation est reparti à la hausse, passant de 4,3% à 4,8%, en raison d'un sursaut des tarifs de l'énergie.

Malgré ce contexte, les entreprises ont retrouvé le moral cet été. Selon la Grande consultation des entrepreneurs réalisée par OpinionWay pour CCIFrance, La Tribune et LCI, l'indice qui mesure l'optimisme des patrons est à 84 contre 85 en juin. L'optimisme des entreprises se stabilise à un niveau inédit depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022. « La confiance dans les perspectives de leur entreprise s'améliore encore (72%, +3 pts depuis juin) et atteint le niveau affiché avant le début de la guerre en Ukraine », souligne l'institut de sondages. Après avoir atteint un creux à l'automne 2022, le moral des entrepreneurs n'a cessé de remonter. Mais la fin de l'année pourrait s'avérer compliquée si la consommation d'énergie dans les entreprises augmente et que la croissance tricolore marque le pas.

Près de trois entreprises sur quatre attentives aux coûts de production

L'inflation continue de frapper les entreprises au portefeuille. Fin juillet, 73% d'entre elles ont déclaré qu'elles étaient encore plus attentives que d'habitude à leurs coûts de production. C'est 5 points de plus qu'en juin. Derrière cette moyenne se cachent des disparités criantes. Alors que plus de 80% des commerces et des industries affirment apporter une plus grande attention à leurs charges, les entreprises de services sont nettement moins nombreux (68%) dans ce cas.

Il existe également un fossé entre les entreprises de plus de 50 salariés (95%) et les indépendants (69%). A ces craintes s'ajoutent les répercussions de l'inflation sur la viabilité des entreprises. Fin juillet, 42% (contre 41% en juin) des dirigeants expliquaient que la hausse des prix pourraient avoir des conséquences sur la pérennité de leur société.

Emploi des seniors : seules 36% des entreprises ont engagé des actions

L'autre grand chantier de la rentrée pour les entreprises est l'application de la réforme des retraites toujours contestée. La plupart des décrets d'application ont été publiés au Journal Officiel au cours du mois d'août. Et depuis vendredi dernier, la réforme est entrée en vigueur.

En parallèle, le gouvernement a mis la pression sur les entreprises pour favoriser l'emploi des plus de 55 ans. Mais sur ce point sensible, les dirigeants semblent en retard. Seules 36% des entrepreneurs interrogés affirment avoir engagé des actions pour l'emploi des plus âgés. Sur ce groupe, 6% indiquent même que cette action est en cours de réflexion. A l'opposé, 61% ont répondu qu'ils n'avaient rien engagé et que « ce n'est pas en réflexion à ce jour ».

Transition écologique : les entreprises à la peine

Enfin, la transition écologique risque également de prendre du retard dans les entreprises. 59% des dirigeants ont affirmé qu'elles avaient pris des engagements en faveur de l'environnement. A l'opposé, 36% ont précisé qu'ils n'avaient rien engagé et 5% ne se sentent pas concernées.

Malgré la multiplication des canicules et des bouleversements climatiques extrêmes partout sur la planète, les sujets de transition écologique sont loin d'être au coeur des préoccupations des entreprises. Compte tenu de leurs poids dans l'économie, elles doivent pourtant jouer un rôle majeur face au péril climatique.

(*) Méthode : Etude réalisée auprès de 1.007 dirigeants d'entreprise. L'échantillon a été interrogé par téléphone du 19 juillet au 2 août. La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité et la taille, après stratification par région d'implantation.