Mounir Mahjoubi, prochain maire de Paris ? "Pourquoi pas"

Rappelant que la capitale de la France était gérée par la même majorité socialiste depuis dix-sept ans, le secrétaire d'Etat au numérique, Mounir Mahjoubi, a délcaré au micro d'Olivier Bost sur RTL ce matin : "Oui, les Parisiens ont envie de changement"

"Vous ne cachez pas vos ambitions pour les municipales, vous aimeriez porter les couleurs de La République en marche aux élections, vous êtes candidat à la candidature comme on dit ?", a questionné le journaliste.

Sans hésiter, en biaisant à peine, Mounir Mahjoubi a répondu d'une traite :

"Aujourd'hui, cela fait dix-sept ans qu'on a la même majorité à Paris, et donc, c'est normal que les Parisiens aient envie de se projeter dans l'avenir en se disant "Est-ce que le premier mouvement de France, de Paris, qui est La République en marche, aura un candidat" - qui dépassera même son mouvement en réunissant une majorité pour cela ; eh bien, c'est très important qu'on soit prêt. Et c'est pour cela que je suis ex-trê-me-ment impliqué aujourd'hui dans mon emploi de ministre du Numérique à travers le monde pour porter les valeurs de la France, et je suis aussi extrêmement investi à Paris avec LREM parce que je veux que nous offrions aux Parisiens un avenir."

Et quand Olivier Jost pousse le bouchon un peu plus loin...

"Donc, vous êtes potentiellement candidat ?"

... le secrétaire d'Etat au numérique réplique du tac au tac :

"Mais pourquoi pas !"

Benjamin Griveaux, le favori, sort les crocs face à Hidalgo

Néanmoins, il ne faudrait pas oublier que Mounir Mahjoubi ne sera vraisemblablement pas le seul à chercher l'investiture LREM pour les municipales de Paris en 2020.

On prête en effet à Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, des ambitions semblables. En juin dernier, celui dont la série favorite (Boss") relate l'histoire d'un maire qui ne recule devant rien pour sa ville, restait dans le flou concernant son éventuelle candidature à la Mairie de Paris, refusant même de faire du "Hidalgo bashing", mais entamait néanmoins une guerrilla verbale qui laissait entendre quelques ambitions comme lors d'un passage à l'émission "Dimanche en politique", sur France 3, rapporté par Le Point en juin dernier :

"J'ai été élu député à Paris (en 2017), je vis à Paris depuis longtemps, mes enfants sont scolarisés à Paris, j'ai un intérêt pour ce qui se passe à Paris. (...) "Je veux que Paris retrouve son attractivité en termes économiques, culturels..."

Mais le 6 juillet, celui que l'on soupçonne d'être le favori du gouvernement (il a créé un comité de pilotage pour les municipales à Paris, et mis à sa tête le député LREM Pâcome Rupin) se lâchait dans Paris Match, imputant entièrement à la maire de Paris les échecs de Vélib' et d'Autolib'. Mais il fustigeait également les effectifs des fonctionnaires municipaux (53.000) et les emplois du cabinet de la maire (400), qui selon son décompte, représente «plus que tout le gouvernement».