Nouvelle-Calédonie : l'économie au bord de l'asphyxie

Pillages, incendies, échanges de tirs... La Nouvelle-Calédonie est secouée depuis 48h par de violentes émeutes qui ont déjà fait quatre victimes. A tel point qu'Emmanuel Macron a annoncé ce mardi l'état d'urgence, qui rentrera en vigueur jeudi à 5 heures du matin à Nouméa (soit mercredi 20h à Paris). Des émeutes qui pourraient même tourner à la « guerre civile » alerte Jean-François Merle, conseiller de Michel Rocard pour les Outre-mer lors de la négociations des accords de Matignon sur l'archipel en 1988, aujourd'hui expert à la Fondation Jean-Jaurès.

Au cœur de la crise : la réforme du code électoral de Nouvelle-Calédonie, votée à l'Assemblée nationale. Dans le détail, le corps électoral actuel est limité seulement aux électeurs inscrits sur listes avant 1998 et à leurs descendants. Ce qui exclut de ce fait les résidents arrivés juste après. La réforme vise donc à revenir sur cette organisation mais les indépendantistes la rejettent, estimant qu'elle lèse le poids électoral du peuple autochtone Kanak.

« Ce qu'il se passe est apocalyptique, on n'a pas connu une crise de cette ampleur depuis des années », s'alarme Xavier Benoist, le président de la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie.

Des émeutes qui vont avoir des conséquences économiques lourdes sur un territoire déjà fragilisé. Le manque d'approvisionnement des commerces provoque déjà des pénuries alimentaires dans une économie tiraillée par de nombreuses inégalités. L'aéroport de Nouméa est également fermé depuis lundi.

« Des entreprises disparaissent car elles sont pillées et brûlées, plus de 150 entreprises sont concernées », énonce-t-il. D'après lui, c'est 1.500 à 2.000 emplois qui vont disparaître dans le privé, sur un total de plus de 60.000 emplois enregistrés en 2020. « 80 chefs d'entreprise ont vu leur outil de production brûlé ou détruit », relevait de son côté le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin dans un bilan provisoire. « On ne connaît pas encore le bilan définitif, mais on n'arrivera pas à se relever seul de la situation », pointe Xavier Benoist.

Climat des affaires morose

D'autant que le contexte économique sur le « Caillou » était déjà tendu. « Les émeutes aggravent une dynamique qui n'était déjà pas favorable », pointe Ivan Odonnat, président de l'IEDOM et directeur Général de l'IEOM. En 2023, le climat des affaires s'est profondément dégradé, d'après l'Institut d'Emission d'Outre Mer (IEOM), avec une détérioration de la trésorerie des entreprises. « Le premier trimestre de cette nouvelle année est aussi marqué par des perspectives de baisse d'activité », complète-t-il. Le contexte institutionnel indécis ajoutant un peu plus à l'incertitude des entreprises et des investisseurs.

Principalement à la base des tensions économiques : le secteur du nickel qui représente près de 20% du PIB. La Nouvelle-Calédonie est le troisième producteur mondial de ce minerai stratégique utilisé pour la fabrication de batteries des voitures électriques. Mais l'industrie traverse une grave crise alors qu'elle emploie directement et indirectement près de 25% des salariés du « Caillou », soit le premier employeur privé de la Nouvelle-Calédonie. En cause, la baisse du prix du nickel de 45% en 2023, provoquant une chute de la production, ainsi que de l'augmentation des prix de l'électricité et une concurrence de plus en plus accrue d'autres pays tel que l'Indonésie.

Pacte nickel

Dans ce contexte, trois usines, qui fabriquent et exportent du nickel sont directement menacées. L'une d'entre elles, KNS, a même dû suspendre son activité. Une décision de son principal actionnaire, Glencore. Mais même si l'opérateur s'est engagé à couvrir les salaires pendant plusieurs mois, c'est toute la filière, notamment les sous-traitants, qui se retrouvent donc impactés, sans être dédommagés.

« C'est un risque quand une économie est très dépendante d'une activité, comme la Nouvelle-Calédonie, elle doit faire face aux évolutions favorables ou non du secteur », souligne Ivan Odonnat.

Pour tenter de sauver la filière, le gouvernement a proposé un « pacte nickel », qui doit par ailleurs permettre d'amener la production principalement vers le marché européen plutôt que vers l'Asie. Mais les indépendantistes ne voient pas ce pacte d'un bon œil. En effet, ce dernier prévoit des centaines de millions d'euros de subventions, en échange d'une contribution attendue de 66,7 millions d'euros. Un coût considéré comme trop important pour certains. De quoi accentuer la dégradation du climat économique et social.

D'autant que le territoire traverse aussi d'autres difficultés. Parmi elles, la dégradation des finances publiques avec un taux d'endettement estimé à 153%. De ce fait, « le gouvernement n'a donc pas forcément les moyens de compenser la perte de revenus liée au nickel », estime Ivan Odonnat.

Alors que la réforme du code électoral à l'origine des heurts, doit être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès fin juin, Emmanuel Macron a annoncé donner un délai d'un mois pour que les forces politiques locales puissent trouver un accord. En attendant, les acteurs économiques locaux et la population doivent prendre leur mal en patience et faire face à l'incertitude. « Il n'y a rien de pire pour une économie », soulève l'expert. « On peut être optimiste mais s'il faut passer par cette crise pour trouver un chemin de croissance et d'équilibre pour la société calédonienne, c'est cher payé », conclut-il.