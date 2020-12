Pandémie : l'inquiétante hausse du nombre d'allocataires du RSA

La pandémie fait des ravages sur les populations les plus fragiles. Selon la dernière note de la caisse d'allocations familiale (CAF) passée en dehors des radars, le nombre d'allocataires du revenu de solidarité active est estimé à 1,99 million à la fin du mois de juin dernier contre 1,87 million un an plus tôt, soit environ 120.000 bénéficiaires en plus (+ 6,2%).

Pour la période suivante, les statisticiens ont rendu publiques des données provisoires qui montrent un impact majeur de la crise sur le nombre d'allocataires. En août et septembre dernier, l'écart par rapport à une situation normale est d'environ + 8,5%.

"Les revenus les plus faibles ont été dévastés par la crise. Près de 50% des adultes dont les revenus sont les plus faibles ont du mal à payer leurs factures et 30% d'entre eux sont obligés d'aller à la banque alimentaire. Pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas réussi à vraiment soutenir ces catégories", a alerté la cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone, lors d'un point presse ce mardi 1er décembre sur les perspectives macroéconomiques.

