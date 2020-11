Avec la pandémie, le fléau de la pauvreté avance à grand pas

C'est une courbe qui n'est pas prête de s'inverser. Depuis le premier confinement au mois de mars, de nombreux ménages doivent faire face à une récession inédite depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. La catastrophe sociale est en train de prendre le relai de la crise sanitaire. S'il est encore tôt pour avoir des chiffres précis pour 2020, les files d'attente pour l'aide alimentaire ne cesse de s'allonger selon les associations. Dans son dernier rapport rendu public ce jeudi 26 novembre, l'observatoire des inégalités brosse le portrait d'une pauvreté aux multiples visages. Derrière cette radiographie chiffrée d'un phénomène social complexe à appréhender, beaucoup de pauvres passent à travers les radars des statistiques et des pouvoirs publics.

"Des personnes sont mal mesurées au moment du recensement et les personnes vivant dans des structures collectives comme les prisons, les Ephad ne sont pas prises en compte dans les enquêtes de revenu menées par l'Insee. Par ailleurs, les DOM sont mal pris en compte. En revanche et c'est une nouveauté, on estime que 950.000 personnes pauvres pour l'ensemble de ces territoires (au seuil de 60%) ne sont pas recensées" selon Anne Brunner, directrice des études à l'observatoire, interrogée par La Tribune.