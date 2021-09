Pass sanitaire : assouplissement en vue pour les grands centres commerciaux

Fortement pénalisés par le pass sanitaire, les grands centres commerciaux retrouvent une lueur d'espoir. La ministre française du Travail, Elisabeth Borne, a déclaré samedi envisager un assouplissement des règles relatives au pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés si la situation sanitaire continuait de s'améliorer. Des propos qui interviennent alors que la préfecture de Corse-du-Sud a annoncé vendredi, la suspension de cette obligation, sans attendre une décision de justice. C'est le cas des Yvelines et de l'Essonne. Ceci en raison de l'amélioration de la situation sanitaire.

"On voit que la situation sanitaire s'améliore. Si ça se confirme on pourra assouplir les règles", a déclaré la ministre sur France Inter, ajoutant que la situation serait examinée "dans les prochains jours".

Pour rappel, début août, le gouvernement a demandé aux préfets d'imposer le pass sanitaire pour les surfaces de plus de 20.000 m2 dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine, ce qui est le cas à Paris par exemple.

De son côté, le Medef Geoffroy par la voix de son président, Geoffroy Roux de Bézieux, demande l'arrêt du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés. "On a un énorme problème", a-t-il dit jeudi sur RMC/BFMTV.

"Non seulement ça fait -30%, -40% (de chiffre d'affaires) dans les centres commerciaux où il y a le pass sanitaire, mais comme les Français n'ont rien compris assez logiquement" à la limite des 20.000 mètres carrés et aux autorisations préfectorales, l'ensemble des "centres commerciaux sont à -15%" de chiffres d'affaires (...) Ca fait mal, ça fait même très mal", estimait-il.

Macron n'exclut pas une extension du pass sanitaire au-delà du 15 novembre

Par ailleurs, au-delà des centres commerciaux, le président Emmanuel Macron n'a pas exclu jeudi à Marseille une extension de l'obligation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre dans les territoires sous forte pression de l'épidémie de Covid-19.

Cet instrument "provisoire (...) évite de fermer les structures. C'est parce qu'il y a le pass sanitaire qu'on n'a plus besoin de fermer les restaurants, les cafés, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacles, les activités sportives", a fait valoir le chef de l'Etat.

Selon lui, la situation épidémique, "en particulier en Outre-mer", pourrait rester "très tendue" après la mi-novembre.

Obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux (culture, loisirs, sports, salons...) accueillant plus de 50 personnes, le pass sanitaire a été étendu le 9 août à l'accès aux hôpitaux sauf urgences, aux bars et restaurants, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale et le 30 août aux 1,8 million de salariés au contact du public.