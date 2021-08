Pass sanitaire obligatoire dans toutes les entreprises : "ce n'est pas d'actualité", dit Castex

Il suffit d'écouter les discussions à la machine à café ou les échanges entre salariés lors de la pause déjeuner pour comprendre que le pass sanitaire en entreprise est un sujet hautement inflammable pour la cohésion d'un groupe. Alors que la rentrée s'approche, le Premier ministre Jean Castex a voulu éclaircir ce point, ce jeudi matin, dans les studios de RTL. Le chef du gouvernement a confirmé que l'instauration du pass sanitaire dans toutes les entreprises n'est à ce jour, "pas d'actualité".

"Au moment où je m'exprime, le pass sanitaire dans l'entreprise n'est pas d'actualité", a déclaré le chef du gouvernement. Le pass sanitaire "est un outil parmi d'autres" mais "la finalité c'est la vaccination", a-t-il insisté.

Si le pass sanitaire n'est pas étendu à toutes les entreprises, dans certains secteurs, il est parfois difficile de jongler avec l'ensemble des obligations et des autorisations. Par exemple, dans le BTP, les professionnels doivent composer avec la loi, et l'esprit de la loi, le statut vaccinal de leur personnel et les exigences des clients. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les salariés du bâtiment, mais en même temps, les travaux s'effectuent parfois dans des zones où le sésame est obligatoire (hôpitaux, établissement recevant du public, etc).

Le pass sanitaire pour une partie des salariés va connaître une forte extension dès la fin du mois d'août. A partir du 30 août en effet, les travailleurs des secteurs recevant du public (loisir, culture, restauration, foire, etc...) auront l'obligation de présenter un pass sanitaire (test négatif de moins de 48H, certificat de rétablissement, schéma vaccinal complet). Cette obligation a été instaurée lors du vote au Parlement de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire et publiée au Journal Officiel le 6 août.

Selon les données du ministère du travail, à partir de lundi prochain, se sont environ 1.8 million de salariés qui seront concernés par l'obligation de présenter un pass sanitaire pour continuer à exercer leur profession. A défaut, ces travailleurs peuvent déposer des congés payés, des RTT ou des jours sans soldes jusqu'à la présentation du fameux sésame. L'employeur peut également décider d'affecter un salarié à un poste qui ne sera pas en contact avec le public. Le salarié doit en tout cas être convoqué après 3 jours d'absence.

Concernant la vaccination obligatoire, environ 2,7 millions de professionnels de santé y seront soumis à partir du 15 octobre, selon le ministère du Travail. Au global, ce sont donc près de 4,5 millions de travailleurs qui seront concernés soit par l'obligation vaccinale, soit par le pass sanitaire obligatoire.