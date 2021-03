Pass sanitaire : un sésame numérique très attendu pour relancer les activités

Comment renouer avec « la vie d'avant » ? A cette question, dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres, la réponse miracle pourrait bien venir du passeport vaccinal ou d'un pass sanitaire. Le premier ne comprendrait que la mention vaccin anti-Covid. Le second aurait un éventail plus large, avec un historique des tests, ce qui permettrait d'accéder à un certain nombre de lieux.

En France, les détracteurs du passeport vaccinal le jugent liberticide et injuste, toute la population n'ayant pas eu accès au vaccin. Emmanuel Macron a écarté cette solution au profit d'un pass sanitaire, un pass dont les contours ne sont pas encore gravés dans le marbre. Ce carnet numérique de santé "allégé" intégrerait les résultats de tests et les éventuels certificats de vaccination, pour permettre d'entrer dans certains lieux (comme les salles de sport ou les théâtres). Il pourrait contenir des QR codes liés à l'application TousAntiCovid.

Quoi qu'il en soit, pour les acteurs économiques, il y a urgence. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, plaide pour la mise en place d'un « carnet vaccinal », notamment pour les déplacements à l'étranger (des expérimentations sont en cours) et les salons professionnels. Pourtant, dans la filière événementielle, cet outil est aujourd'hui jugé « prématuré » par...