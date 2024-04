Pour Chatelain (EELV), Attal nourrit « une obsession sur la question des musulmans »

« Là où j'ai un désaccord avec Gabriel Attal, c'est qu'il a une obsession sur la question des musulmans », a déclaré Mme Chatelain sur Radio J. Selon elle, le Premier ministre "parle comme le Rassemblement national. Il reprend leurs mots et leurs idées".

Mme Chatelain vise en particulier les déclarations du chef du gouvernement jeudi contre « des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste », qui prônent « les préceptes de la charia, notamment dans les écoles ».

Cyrielle Chatelain attend de la fermeté sur le lycée privé Stanislas

Pour la députée de l'Isère, ces propos « nourrissent aujourd'hui de la part d'une grande partie de la communauté musulmane, un malaise, un sentiment d'être traitée comme des citoyens de seconde zone, d'être mise à l'index ». Elle estime que « ça, ce n'est pas acceptable ».

Mme Chatelain attend donc de « la fermeté du Premier ministre sur le lycée privé Stanislas sur lequel on était sur du fondamentalisme religieux ». Selon un rapport de l'Education nationale, publié par Médiapart, le lycée se serait rendu coupable de « dérives dans l'application du contrat d'association » avec l'Etat, comme par exemple l'obligation de suivre des cours de catéchisme. Plus largement, le site avait documenté en juin 2022, témoignages et documents à l'appui, « l'univers sexiste, homophobe et autoritaire du collège et lycée parisien Stanislas, établissement privé catholique décrit comme le meilleur lycée de France ».