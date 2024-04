Baromètre politique : Attal et Philippe en forte baisse

Les stars de la majorité décrochent. Avec 5 points d'opinions favorables de moins en un mois, Gabriel Attal connaît une forte baisse dans le dernier baromètre Ipsos-La Tribune Dimanche. Si les jugements défavorables augmentent de 20 points chez les sympathisants LFI, sa cote demeure en revanche stable chez LR.

Édouard Philippe, lui aussi, chute. L'ex-Premier ministre recule de 8 points dans le baromètre des potentiels successeurs d'Emmanuel Macron, en cédant la tête à Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui connaît pourtant un coup d'arrêt. Bruno Le Maire est la troisième personnalité à la peine. Le locataire de Bercy perd la première place du classement des ministres, en recul de 6 points (et 15 en trois mois). Si Gérald Darmanin s'en empare, Éric Dupond-Moretti prend la troisième, évinçant Rachida Dati. « Seuls 11% des sympathisants de la majorité se prononcent en faveur de cette dernière ; c'est très faible, assure Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Est-ce vraiment une si bonne prise de guerre que cela pour Emmanuel Macron ? »

Dans ce contexte agité pour les poids lourds de son camp, le chef de l'État est stable. S'il remonte de 7 points dans sa famille politique, il en perd 8 du côté des sympathisants LR. « C'est l'effet finances publiques, assure Brice Teinturier. L'électorat LR est très sensible à cette question. »