Référendum sur la privatisation d'ADP : tous unis (ou presque) contre Macron

En débat depuis plus de six mois au Parlement, le projet de loi Pacte prévoit de supprimer l'obligation pour l'État de détenir la majorité du capital d'ADP (actuellement 50,63%). Depuis la première lecture en octobre, cette privatisation est devenue, après son rejet au Sénat à majorité de droite, la principale pomme de discorde, certains pointant un "cadeau à Vinci", qui ne cache pas son intérêt.

L'Assemblée nationale, qui a le dernier mot sur le Sénat, devrait valider ce texte emblématique ce jeudi. Outre ADP, le gouvernement entend aussi privatiser la Française des jeux (FDJ), un choix également dénoncé comme "stupide", "dogmatique et déraisonnable économiquement" par les oppositions qui ont mis en avant le volet santé publique lié à l'addiction aux jeux.

Le gouvernement fait face depuis mardi à une coalition de circonstance de l'ensemble de ses oppositions au parlement : au total, 248 députés et sénateurs, issus de toute les formations politiques - à l'exception de La République en marche (LREM) et du Rassemblement national (RN) -, avaient apposé leur signature pour enclencher un "référendum d'initiative partagée" (RIP), afin de soumettre la proposition au suffrage universel.

Mais ce n'est que la première étape : l'organisation d'un tel référendum suppose aussi de réunir plus de 4,5 millions de signatures par internet (soit 10% de l'électorat), sur une période de neuf mois, pour autant que le Conseil constitutionnel juge que le référendum d'initiative partagée entre bien dans le champ prévu par l'article 11 de la Constitution.

C'est la première fois que cette procédure est activée depuis la révision de la Constitution de 2008, qui a créé le dispositif.

Pour le gouvernement, il s'agit avant tout d'un "coup politique". Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a dénoncé les supposées "contradictions de cet équipage de circonstance" lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, avant de brocarder plus spécifiquement Les Républicains, son ancien parti.

« Cela a dû vous faire bizarre (...) de vous retrouver sur la même estrade que les communistes et les socialistes », a-t-il lancé au groupe avec lequel il a siégé jusqu'en 2017. « Vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus où est le Nord, où est le Sud, où est l'Est, où est l'Ouest. »