Remaniement : les choix très politiques d'Emmanuel Macron

C'est au compte-gouttes que la composition du nouveau gouvernement a filtré. Emmanuel Macron change les têtes autour d'Elisabeth Borne et place aux postes stratégiques des hommes et des femmes politiques qu'il connaît bien. Et qui connaissent bien l'appareil d'Etat. Plus de place à l'innovation. C'est un changement d'ère et un signal fort en vue des Municipales en promouvant des proches du pouvoir à Marseille et à Bordeaux.