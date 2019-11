Retraites : "Après la grève [du 5 décembre], nous serons capables de faire atterrir un certain nombre de propositions" LREM

Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. (Crédits : Reuters)

Syndicats et patronat se sont succédé à Matignon lundi pour discuter de la réforme des retraites, et aujourd'hui encore, sans grand espoir de compromis avant la grève du 5 décembre. Pourtant, Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, estime probable dès dimanche "l'annonce d'un calendrier et de grands principes" voire que vers le 15 décembre, le gouvernement va "clarifier les choses".