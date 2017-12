Revente des cadeaux de Noël : les Français sont décomplexés !

A peine déposés au pied du sapin... Les cadeaux de Noël se retrouvent en vente sur Price Minister, eBay, Le Bon Coin et autres sites de ventes en ligne. 46% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou envisageraient de le faire, selon une étude PriceMinister/OpinionWay, publiée le 12 décembre. Parmi eux, les 18-34 ans sont les plus décomplexés, puisqu'ils représentent 62% des revendeurs ! Dans le top 3 des raisons invoquées pour justifier la revente d'un cadeau, "le cadeau ne me plaisait pas" récolte 38% des suffrages, contre 35% pour "je n'en avais pas l'utilité" et 32% pour "j'ai préféré le revendre plutôt que le jeter".

Entre le soir du 24 décembre et le 25 à midi, le site eBay France a déjà recensé 100.000 nouvelles annonces, tout comme en 2016. Un chiffre stable, mais qui n'empêche pas l'entreprise d'anticiper une augmentation de 40% du nombre d'annonces d'ici le 26, précise l'AFP. De son côté, PriceMinister anticipe sur la même période 500.000 annonces, un chiffre "assez semblable" à l'an dernier, confie à l'agence de presse son président Olivier Mathiot.

Une aubaine pour le commerce en ligne

Comme les années précédentes, les cadeaux les plus revendus sont les jouets pour adultes, les sous-vêtements, et les best-sellers - souvent reçus en double. Sur Le Bon Coin, le nombre de dépôts dans les catégories jeux/jouets et téléphonie/console/jeux vidéo est très au-dessus de la moyenne du reste de l'année, de respectivement 40% et 30% environ, précise l'AFP.

Avec deux Français sur cinq "déçus" par au moins un cadeau, selon un sondage eBay/TNS Sofres, la période d'après-Noël est une aubaine pour les sites d'annonces. Pour chaque transaction réalisée, PriceMinister empoche une commission allant de 5% à 15% du montant de la vente. Chez eBay, les commissions sont offertes pendant cette période. "On mise vraiment sur la fidélisation du client", commente à l'AFP Nathalie Vuaillat, responsable des ventes entre particuliers chez eBay France.

(Avec AFP)