Uber : Macron "assume totalement" ses échanges avec l'entreprise lorsqu'il était à Bercy et le "referait demain"

Vivement critiqué après l'article du Monde qui révèle la proximité entre Uber et Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy et travaillait à la libéralisation des transports, le chef de l'Etat assure qu'il "assume totalement" ces relations avec le géant californien et qu'il le "referait". Dans l'opposition, on crie au scandale d'Etat.