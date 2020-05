Ultime feu vert du Sénat à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire

Le texte a été approuvé par 252 voix pour (LR, centristes, LREM, Indépendants, RDSE à majorité radicale) et 87 voix contre (PS et CRCE à majorité communiste). Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a confirmé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel dès samedi soir, souhaitant s'assurer que les mesures qui seront mises en oeuvre "sont nécessaires et adaptées aux circonstances". Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il saisirait lui-même les Sages.

Compromis sur la responsabilité pénale

Députés et sénateurs s'étaient mis d'accord en début d'après-midi en commission mixte paritaire sur un texte commun, avec un compromis sur le point sensible de la responsabilité pénale des acteurs publics et privés amenés à mettre en oeuvre la sortie du confinement à compter de lundi.

La question de la responsabilité pénale des décideurs, et singulièrement des maires, en première ligne pour la réouverture des écoles décidée par le gouvernement, était un sujet de vive tension depuis plusieurs jours entre majorité et opposition.

Le compromis retenu modifie le code de la santé publique pour préciser qu'il est tenu compte des "compétences, des pouvoirs et des moyens" dont disposait "l'auteur des...